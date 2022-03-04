***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 10:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007174
BIST
13:122.004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -19,36
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
13:1214,2372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1230
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
13:1215,7279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0839
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
13:12890,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 10,90
|Açılış
|: 890,07
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler13:12
|AVOD
|1,42
|13.308.950
|% 42,00
|
|YUNSA
|14,59
|30.077.690
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|21.657.463
|% 9,95
|
|EGSER
|17,98
|30.991.744
|% 8,64
|
|DOHOL
|2,87
|511.968.910
|% 8,30
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,03
|39.839.915
|% -6,77
|
|EDIP
|3,55
|16.426.027
|% -6,08
|
|EUHOL
|3,11
|966.734
|% -5,18
|
|ACSEL
|24,22
|13.931.532
|% -5,09
|
|KRDMD
|13,75
|2.272.261.990
|% 1,03
|
|EREGL
|34,72
|1.583.905.970
|% -1,75
|
|THYAO
|25,30
|1.112.634.349
|% -2,47
|
|ASELS
|24,46
|990.491.640
|% 2,69
|
|KOZAL
|131,60
|923.922.887
|% 2,09
|
|DOHOL
|2,87
|511.968.910
|% 8,30
|
|KRDMD
|13,75
|2.272.261.990
|% 1,03
|
|ODAS
|1,40
|197.662.870
|% 5,26
|
|PETKM
|8,06
|742.709.592
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,64
|292.992.969
|% -0,55
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2336
|14,2372
|% 0,87
|
|Euro
|15,6958
|15,7279
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,8846
|18,9793
|% 0,61
|
|Frank
|15,4450
|15,5380
|% 0,94
|
|Riyal
|3,7847
|3,8036
|% 0,92
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|6,25
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,90
|
|Cumhuriyet
|5.891
|5.980
|80,00
|
|Tam
|5.868
|6.016
|77,84
|
|Yarım
|2.836
|2.910
|37,66
|
|Çeyrek
|1.422
|1.455
|18,83
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,04
|