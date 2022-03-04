***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 10:28
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007175
BIST
13:122.004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -19,35
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
13:1214,2372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1230
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
13:1215,7279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0839
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
13:12888,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,33
|Açılış
|: 888,50
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler13:12
|AVOD
|1,42
|13.308.950
|% 42,00
|
|YUNSA
|14,59
|30.077.690
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|21.657.463
|% 9,95
|
|EGSER
|17,98
|30.991.744
|% 8,64
|
|DOHOL
|2,87
|511.968.910
|% 8,30
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,03
|39.839.915
|% -6,77
|
|EDIP
|3,55
|16.426.027
|% -6,08
|
|EUHOL
|3,11
|966.734
|% -5,18
|
|ACSEL
|24,22
|13.931.532
|% -5,09
|
|KRDMD
|13,75
|2.272.261.990
|% 1,03
|
|EREGL
|34,72
|1.583.905.970
|% -1,75
|
|THYAO
|25,30
|1.112.634.349
|% -2,47
|
|ASELS
|24,46
|990.491.640
|% 2,69
|
|KOZAL
|131,60
|923.922.887
|% 2,09
|
|DOHOL
|2,87
|511.968.910
|% 8,30
|
|KRDMD
|13,75
|2.272.261.990
|% 1,03
|
|ODAS
|1,40
|197.662.870
|% 5,26
|
|PETKM
|8,06
|742.709.592
|% 2,03
|
|YKBNK
|3,64
|292.992.969
|% -0,55
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2336
|14,2372
|% 0,87
|
|Euro
|15,6958
|15,7279
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,8846
|18,9793
|% 0,61
|
|Frank
|15,4450
|15,5380
|% 0,94
|
|Riyal
|3,7847
|3,8036
|% 0,92
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|7,52
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,54
|
|Cumhuriyet
|5.891
|5.980
|80,00
|
|Tam
|5.865
|6.011
|72,83
|
|Yarım
|2.835
|2.908
|35,23
|
|Çeyrek
|1.422
|1.454
|17,61
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,19
|