***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 10:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007176
BIST
14:112.003
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -20,61
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
14:1114,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1307
|Açılış
|: 14,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
14:1115,6821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0381
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
14:11891,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 12,46
|Açılış
|: 891,64
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler14:09
|AVOD
|1,43
|15.318.923
|% 43,00
|
|MEDTR
|11,93
|21.885.446
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,57
|33.145.701
|% 9,80
|
|DOHOL
|2,88
|565.704.258
|% 8,68
|
|BUCIM
|2,02
|60.504.364
|% 8,60
|
|BASCM
|3,29
|2.114.803
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,04
|42.697.822
|% -6,46
|
|EDIP
|3,55
|16.637.574
|% -6,08
|
|DOCO
|1.235,70
|21.341.698
|% -5,42
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,74
|2.425.723.660
|% 0,96
|
|EREGL
|34,62
|1.686.571.840
|% -2,04
|
|THYAO
|25,26
|1.225.353.576
|% -2,62
|
|KOZAL
|130,70
|962.404.384
|% 1,40
|
|PETKM
|8,02
|833.640.928
|% 1,52
|
|ODAS
|1,39
|252.296.699
|% 4,51
|
|KRDMD
|13,74
|2.425.723.660
|% 0,96
|
|PETKM
|8,02
|833.640.928
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,64
|310.349.821
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,02
|167.788.771
|% 0,00
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2354
|14,2388
|% 0,88
|
|Euro
|15,6413
|15,6802
|% 0,23
|
|Sterlin
|18,9062
|19,0010
|% 0,72
|
|Frank
|15,4649
|15,5580
|% 1,07
|
|Riyal
|3,7847
|3,8037
|% 0,92
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|10,83
|
|Altın Gr.
|891
|891
|12,04
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|0,13
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,94
|