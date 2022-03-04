***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 10:32
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007179
BIST
12:002.009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -14,32
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
2.001
12:0014,2346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1204
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
12:0015,7329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0889
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
12:00886,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,90
|Açılış
|: 886,08
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler12:00
|AVOD
|1,42
|5.363.736
|% 42,00
|
|YUNSA
|14,53
|23.655.498
|% 9,50
|
|EGSER
|17,98
|26.605.203
|% 8,64
|
|ATEKS
|37,40
|8.284.868
|% 7,04
|
|ATATP
|70,20
|32.978.360
|% 6,85
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,03
|29.367.761
|% -6,77
|
|EDIP
|3,56
|15.360.368
|% -5,82
|
|DAGHL
|12,98
|1.046.275
|% -5,74
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|KRDMD
|13,85
|1.861.109.435
|% 1,76
|
|EREGL
|34,90
|1.288.586.850
|% -1,25
|
|ASELS
|24,56
|826.014.690
|% 3,11
|
|KOZAL
|131,80
|811.379.620
|% 2,25
|
|THYAO
|25,56
|746.296.507
|% -1,46
|
|DOHOL
|2,81
|375.473.688
|% 6,04
|
|KRDMD
|13,85
|1.861.109.435
|% 1,76
|
|PETKM
|8,05
|579.052.843
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,64
|255.895.935
|% -0,55
|
|ODAS
|1,33
|70.161.095
|% 0,00
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2277
|14,2346
|% 0,85
|
|Euro
|15,6991
|15,7329
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,8565
|18,9511
|% 0,46
|
|Frank
|15,4046
|15,4974
|% 0,67
|
|Riyal
|3,7761
|3,7951
|% 0,69
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|3,94
|
|Altın Gr.
|886
|886
|7,13
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.841
|5.988
|50,10
|
|Yarım
|2.823
|2.897
|24,24
|
|Çeyrek
|1.416
|1.448
|12,12
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,68
|