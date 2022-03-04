***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 10:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007180
BIST
10:572.021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,43
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.023
En Düşük
2.010
10:5714,2008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0866
|Açılış
|: 14,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
10:5715,6746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0306
|Açılış
|: 15,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
10:57883,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,57
|Açılış
|: 883,74
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler10:57
|AVOD
|1,42
|4.032.232
|% 42,00
|
|YUNSA
|14,59
|16.828.577
|% 9,95
|
|ATATP
|70,45
|21.228.201
|% 7,23
|
|EGSER
|17,70
|17.770.113
|% 6,95
|
|ATEKS
|37,26
|4.924.525
|% 6,64
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|DAGHL
|12,83
|625.751
|% -6,83
|
|EDIP
|3,53
|13.448.313
|% -6,61
|
|EUHOL
|3,10
|207.440
|% -5,49
|
|AKFGY
|3,11
|17.634.676
|% -4,31
|
|KRDMD
|13,79
|1.245.444.677
|% 1,32
|
|EREGL
|35,16
|849.222.885
|% -0,51
|
|ASELS
|24,54
|575.954.892
|% 3,02
|
|KOZAL
|130,70
|562.942.655
|% 1,40
|
|THYAO
|25,72
|445.833.981
|% -0,85
|
|KRDMD
|13,79
|1.245.444.677
|% 1,32
|
|DOHOL
|2,76
|157.516.813
|% 4,15
|
|YKBNK
|3,65
|142.966.550
|% -0,27
|
|PETKM
|8,00
|298.962.669
|% 1,27
|
|ODAS
|1,33
|37.998.822
|% 0,00
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1919
|14,2008
|% 0,61
|
|Euro
|15,6387
|15,6746
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,8522
|18,9468
|% 0,44
|
|Frank
|15,3827
|15,4754
|% 0,53
|
|Riyal
|3,7717
|3,7906
|% 0,57
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|0,08
|
|Altın Gr.
|884
|884
|4,53
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,82
|