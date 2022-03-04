***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 10:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007181
BIST
11:522.009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -14,13
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
2.001
11:5214,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1078
|Açılış
|: 14,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
11:5215,7090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0650
|Açılış
|: 15,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
11:52885,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 6,62
|Açılış
|: 886,15
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler11:52
|AVOD
|1,41
|5.323.600
|% 41,00
|
|YUNSA
|14,50
|22.777.171
|% 9,27
|
|EGSER
|17,94
|26.409.679
|% 8,40
|
|ATATP
|70,35
|32.772.498
|% 7,08
|
|ATEKS
|37,40
|8.232.895
|% 7,04
|
|BASCM
|3,29
|867.780
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,02
|29.252.954
|% -7,08
|
|EDIP
|3,56
|15.314.108
|% -5,82
|
|DAGHL
|12,98
|1.045.548
|% -5,74
|
|KGYO
|5,81
|690.088
|% -5,53
|
|KRDMD
|13,82
|1.840.419.101
|% 1,54
|
|EREGL
|34,86
|1.274.426.496
|% -1,36
|
|ASELS
|24,60
|816.289.020
|% 3,27
|
|KOZAL
|131,80
|806.282.702
|% 2,25
|
|THYAO
|25,54
|736.044.720
|% -1,54
|
|KRDMD
|13,82
|1.840.419.101
|% 1,54
|
|DOHOL
|2,82
|367.459.596
|% 6,42
|
|PETKM
|8,02
|575.540.371
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,64
|255.606.067
|% -0,55
|
|ODAS
|1,33
|67.179.094
|% 0,00
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2112
|14,2220
|% 0,76
|
|Euro
|15,6916
|15,7090
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,8629
|18,9575
|% 0,49
|
|Frank
|15,4082
|15,5010
|% 0,70
|
|Riyal
|3,7774
|3,7964
|% 0,73
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|2,43
|
|Altın Gr.
|885
|885
|5,59
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,05
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,37
|