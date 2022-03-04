***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.03.2022 12:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007240
BIST
12:562.001
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -22,62
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
12:5614,2425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1283
|Açılış
|: 23,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9100
|
14,3488
En Düşük
14,0910
12:5615,7026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0586
|Açılış
|: 11,5705
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4384
|
15,8271
En Düşük
15,5533
12:56890,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 11,54
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:56
|AVOD
|1,45
|10.149.005
|% 45,00
|
|YUNSA
|14,59
|29.580.711
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|21.630.836
|% 9,95
|
|EGSER
|18,02
|30.078.736
|% 8,88
|
|DOHOL
|2,85
|484.054.997
|% 7,55
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|EDIP
|3,47
|16.254.342
|% -8,20
|
|AKFGY
|3,02
|39.456.533
|% -7,08
|
|DOCO
|1.230,00
|19.268.278
|% -5,86
|
|ACSEL
|24,18
|13.734.665
|% -5,25
|
|KRDMD
|13,70
|2.220.392.319
|% 0,66
|
|EREGL
|34,68
|1.550.549.126
|% -1,87
|
|THYAO
|25,26
|1.062.613.868
|% -2,62
|
|ASELS
|24,38
|978.716.990
|% 2,35
|
|KOZAL
|131,20
|915.651.873
|% 1,78
|
|DOHOL
|2,85
|484.054.997
|% 7,55
|
|KRDMD
|13,70
|2.220.392.319
|% 0,66
|
|ODAS
|1,39
|163.000.180
|% 4,51
|
|PETKM
|8,02
|723.204.755
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,63
|291.129.508
|% -0,82
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2229
|14,2425
|% 0,91
|
|Euro
|15,6682
|15,7026
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,8955
|18,9903
|% 0,67
|
|Frank
|15,4350
|15,5280
|% 0,87
|
|Riyal
|3,7837
|3,8026
|% 0,89
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|7,52
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,54
|
|Cumhuriyet
|5.891
|5.980
|80,00
|
|Tam
|5.865
|6.011
|72,83
|
|Yarım
|2.835
|2.908
|35,23
|
|Çeyrek
|1.422
|1.454
|17,61
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,19
|