***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 09:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007660
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
0
En Düşük
0
18:0514,2988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0846
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
18:0515,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
18:05910,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,23
|Açılış
|: 910,47
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|2,94
|17.074.472
|% 0,00
|
|TLMAN
|27,38
|4.196.780
|% 0,00
|
|TRILC
|8,37
|27.500.034
|% 0,00
|
|UFUK
|17,99
|178.016
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,66
|76.461.793
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,94
|17.074.472
|% 0,00
|
|TLMAN
|27,38
|4.196.780
|% 0,00
|
|TRILC
|8,37
|27.500.034
|% 0,00
|
|UFUK
|17,99
|178.016
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,66
|76.461.793
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% 0,00
|
|EREGL
|34,00
|2.735.353.710
|% 0,00
|
|THYAO
|25,30
|2.055.720.127
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.737.688.632
|% 0,00
|
|ASELS
|24,20
|1.564.134.683
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,89
|842.703.266
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|360.611.855
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2709
|14,2988
|% 0,60
|
|Euro
|15,5314
|15,5842
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,8198
|18,9142
|% 0,23
|
|Frank
|15,4503
|15,5434
|% 0,06
|
|Riyal
|3,7951
|3,8142
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|15,82
|
|Altın Gr.
|910
|910
|11,23
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,80
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,14
|
|B. Petrol
|130
|130
|11,40
|
Seans Raporu
18:05
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