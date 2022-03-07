***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 09:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007666
BIST
10:141.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.989
En Düşük
1.976
10:1414,2878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0736
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
10:1415,5857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0097
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
10:14910,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 11,26
|Açılış
|: 910,49
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler10:14
|ULUUN
|8,00
|44.562.704
|% 8,55
|
|PETUN
|23,94
|22.241.703
|% 8,52
|
|TATGD
|11,66
|6.453.522
|% 7,96
|
|KERVT
|4,12
|12.112.825
|% 7,57
|
|PNSUT
|21,58
|9.215.252
|% 6,83
|
|USAK
|1,50
|29.557.118
|% -8,54
|
|SAYAS
|27,10
|769.958
|% -6,23
|
|KAPLM
|47,00
|134.843
|% -6,09
|
|DEVA
|30,96
|10.261.664
|% -5,49
|
|PKENT
|343,50
|3.015.953
|% -5,37
|
|TUPRS
|201,60
|244.330.822
|% 3,12
|
|THYAO
|25,14
|223.863.781
|% -0,63
|
|PETKM
|8,20
|215.123.654
|% 2,50
|
|KRDMD
|13,43
|209.720.016
|% -0,67
|
|GARAN
|11,92
|203.014.075
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,05
|74.069.959
|% 0,49
|
|PETKM
|8,20
|215.123.654
|% 2,50
|
|DOHOL
|2,92
|65.338.160
|% 1,04
|
|USAK
|1,50
|29.557.118
|% -8,54
|
|ODAS
|1,40
|27.928.256
|% -4,11
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2781
|14,2878
|% 0,52
|
|Euro
|15,5453
|15,5857
|% 0,06
|
|Sterlin
|18,8349
|18,9293
|% 0,31
|
|Frank
|15,4621
|15,5552
|% 0,13
|
|Riyal
|3,7976
|3,8167
|% 0,54
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|12,59
|
|Altın Gr.
|910
|911
|11,43
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,67
|25,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,12
|
|B. Petrol
|128
|128
|10,30
|