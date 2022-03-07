***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 09:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy DağılımRaporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007668
BIST
10:011.987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,98
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.989
En Düşük
1.982
10:0114,2948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0806
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2350
|
14,3957
En Düşük
14,1994
10:0115,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0139
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,6379
En Düşük
15,4420
10:01910,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 11,60
|Açılış
|: 910,84
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MEDTR
|12,12
|513.949
|% 1,59
|
|ASELS
|24,40
|4.005.577
|% 0,83
|
|MANAS
|21,20
|2.506.904
|% 0,76
|
|ARENA
|13,29
|73.401
|% 0,45
|
|ALCAR
|257,90
|45.133
|% 0,35
|
|GWIND
|6,95
|525.281
|% -4,53
|
|JANTS
|59,00
|232.460
|% -2,40
|
|ADEL
|25,20
|25.175
|% -2,25
|
|ALARK
|18,50
|2.579.566
|% -2,17
|
|AKSEN
|12,27
|387.634
|% -1,60
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% 0,00
|
|SISE
|12,06
|752.111.848
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% 0,00
|
|KOZAA
|22,16
|594.873.983
|% 0,00
|
|SASA
|48,50
|567.090.162
|% 0,00
|
|ODAS
|1,46
|522.455.489
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,52
|4.558.652.067
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,65
|729.749.765
|% 0,00
|
|SISE
|12,06
|752.111.848
|% 0,00
|
|ISGYO
|7,10
|430.973.626
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2852
|14,2943
|% 0,56
|
|Euro
|15,5507
|15,5767
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,8116
|18,9059
|% 0,19
|
|Frank
|15,4438
|15,5369
|% 0,02
|
|Riyal
|3,7934
|3,8124
|% 0,42
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.982
|1.983
|14,82
|
|Altın Gr.
|911
|912
|12,46
|
|Cumhuriyet
|5.968
|6.058
|51,00
|
|Tam
|5.938
|6.086
|147,52
|
|Yarım
|2.870
|2.944
|71,36
|
|Çeyrek
|1.439
|1.472
|35,68
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|0,16
|
|B. Petrol
|130
|130
|11,48
|