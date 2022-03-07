***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 16:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007867
BIST
17:562.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,56
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
17:5614,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1395
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
17:5615,6698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0938
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
17:56913,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 13,95
|Açılış
|: 913,19
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler17:56
|MERKO
|3,42
|37.018.015
|% 9,97
|
|PETUN
|24,26
|87.874.027
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.101.536
|% 9,96
|
|PENGD
|3,43
|35.980.292
|% 9,94
|
|ULUUN
|8,10
|176.542.547
|% 9,91
|
|SANEL
|8,01
|10.719.488
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,37
|11.340.865
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|59.598.002
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.614.428
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|20.975.940
|% -9,69
|
|KRDMD
|14,35
|4.852.626.312
|% 6,14
|
|THYAO
|25,82
|3.717.488.356
|% 2,06
|
|EREGL
|34,66
|2.809.829.094
|% 1,94
|
|GARAN
|11,79
|1.742.495.431
|% -0,51
|
|ASELS
|24,32
|1.566.731.118
|% 0,50
|
|KRDMD
|14,35
|4.852.626.312
|% 6,14
|
|EKGYO
|2,10
|601.793.374
|% 2,94
|
|ODAS
|1,36
|330.196.893
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,94
|643.717.537
|% 1,73
|
|YKBNK
|3,64
|639.303.917
|% -0,27
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3378
|14,3537
|% 0,98
|
|Euro
|15,6287
|15,6698
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,8112
|18,9055
|% 0,18
|
|Frank
|15,4332
|15,5262
|% -0,05
|
|Riyal
|3,8086
|3,8277
|% 0,83
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|11,97
|
|Altın Gr.
|914
|914
|14,99
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|0,09
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,23
|
Seans Raporu
17:56
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