***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 16:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007869
BIST
15:491.987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,57
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:4914,3578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1436
|Açılış
|: 14,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:4915,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0964
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
15:49916,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 16,92
|Açılış
|: 916,16
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:47
|SELVA
|18,76
|27.759.166
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|160.815.769
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.463.323
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|PETUN
|24,06
|75.276.670
|% 9,07
|
|EUHOL
|2,91
|21.766.521
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.220.734
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.768.762
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|77.796.974
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|17.780.145
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,93
|2.932.858.510
|% 3,03
|
|THYAO
|25,48
|2.165.045.139
|% 0,71
|
|EREGL
|34,40
|1.729.876.011
|% 1,18
|
|GARAN
|11,79
|1.272.833.982
|% -0,51
|
|ASELS
|24,40
|1.215.837.324
|% 0,83
|
|KRDMD
|13,93
|2.932.858.510
|% 3,03
|
|ODAS
|1,37
|272.143.381
|% -6,16
|
|DOHOL
|2,96
|547.705.243
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,07
|286.563.850
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,64
|447.067.127
|% -0,27
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3457
|14,3546
|% 0,99
|
|Euro
|15,6397
|15,6744
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,8838
|18,9786
|% 0,57
|
|Frank
|15,4715
|15,5647
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8125
|3,8317
|% 0,93
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|17,13
|
|Altın Gr.
|917
|917
|18,05
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.178
|120,00
|
|Tam
|6.052
|6.205
|119,08
|
|Yarım
|2.925
|3.001
|57,60
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|28,80
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,20
|
|B. Petrol
|124
|124
|6,10
|