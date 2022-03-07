***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 16:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007870
BIST
15:481.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,44
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.964
15:4814,3578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1436
|Açılış
|: 14,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
15:4815,6724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0964
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
15:48916,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 16,92
|Açılış
|: 916,16
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler15:48
|SELVA
|18,76
|27.759.729
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|160.831.783
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.463.323
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|PETUN
|24,06
|75.451.726
|% 9,07
|
|EUHOL
|2,91
|21.787.438
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,37
|9.220.734
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|50.919.609
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|77.959.943
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|17.796.590
|% -9,69
|
|KRDMD
|13,86
|2.969.374.642
|% 2,51
|
|THYAO
|25,42
|2.183.705.505
|% 0,47
|
|EREGL
|34,34
|1.739.196.087
|% 1,00
|
|GARAN
|11,78
|1.281.179.867
|% -0,59
|
|ASELS
|24,40
|1.224.617.747
|% 0,83
|
|KRDMD
|13,86
|2.969.374.642
|% 2,51
|
|ODAS
|1,36
|275.302.173
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,96
|547.831.100
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,06
|294.129.989
|% 0,98
|
|YKBNK
|3,64
|447.199.658
|% -0,27
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3497
|14,3578
|% 1,01
|
|Euro
|15,6421
|15,6724
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,8931
|18,9879
|% 0,62
|
|Frank
|15,4762
|15,5694
|% 0,23
|
|Riyal
|3,8150
|3,8341
|% 1,00
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|17,01
|
|Altın Gr.
|915
|916
|16,41
|
|Cumhuriyet
|6.086
|6.178
|120,00
|
|Tam
|6.047
|6.200
|114,00
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|55,14
|
|Çeyrek
|1.466
|1.500
|27,57
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,78
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,17
|
|B. Petrol
|124
|124
|6,10
|