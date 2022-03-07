***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2022 16:05
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007871
BIST
17:212.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 18,12
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
2.012
En Düşük
1.964
17:2114,3234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1092
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,4038
En Düşük
14,1994
17:2115,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0939
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7374
En Düşük
15,4420
17:21908,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 9,52
|Açılış
|: 908,76
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,62
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler17:21
|PETUN
|24,26
|87.339.992
|% 9,97
|
|SELVA
|18,76
|28.095.082
|% 9,96
|
|ULUUN
|8,10
|176.301.232
|% 9,91
|
|FADE
|6,44
|34.819.790
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,13
|1.160.671
|% 9,86
|
|AVHOL
|5,37
|9.560.215
|% -9,90
|
|GWIND
|6,56
|53.465.486
|% -9,89
|
|USAK
|1,48
|79.129.155
|% -9,76
|
|MARTI
|2,05
|20.323.966
|% -9,69
|
|SANEL
|8,08
|9.886.358
|% -9,21
|
|KRDMD
|14,26
|4.359.095.034
|% 5,47
|
|THYAO
|25,98
|3.359.803.531
|% 2,69
|
|EREGL
|34,86
|2.545.725.025
|% 2,53
|
|GARAN
|11,82
|1.647.628.372
|% -0,25
|
|ASELS
|24,44
|1.501.498.777
|% 0,99
|
|KRDMD
|14,26
|4.359.095.034
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,08
|488.329.505
|% 1,96
|
|ODAS
|1,36
|319.126.687
|% -6,85
|
|DOHOL
|2,95
|607.306.590
|% 2,08
|
|YKBNK
|3,63
|568.197.749
|% -0,55
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3119
|14,3234
|% 0,77
|
|Euro
|15,6328
|15,6699
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,8594
|18,9540
|% 0,44
|
|Frank
|15,4561
|15,5492
|% 0,10
|
|Riyal
|3,8123
|3,8314
|% 0,92
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.977
|9,74
|
|Altın Gr.
|910
|910
|10,61
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,95
|
Seans Raporu
17:21
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17:36FRIGO
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17:33XU100
Endeks 2, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 29, 879.00 milyon TL de
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17:32INVES
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