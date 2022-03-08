***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 10:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008051
BIST
10:151.994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
1.999
En Düşük
1.986
10:1514,4940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1218
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,5023
En Düşük
14,3429
10:1515,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1404
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7864
En Düşük
15,5959
10:15940,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 18,19
|Açılış
|: 940,83
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,64
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler10:13
|KOZAL
|143,00
|431.875.929
|% 8,75
|
|KOZAA
|25,08
|176.925.203
|% 8,10
|
|IPEKE
|16,51
|39.033.412
|% 7,98
|
|EKIZ
|7,69
|1.192.999
|% 7,85
|
|ULUUN
|8,65
|61.186.189
|% 6,79
|
|USAK
|1,38
|10.605.504
|% -6,76
|
|SANEL
|7,72
|1.150.985
|% -5,39
|
|MARTI
|1,96
|1.551.821
|% -4,39
|
|IHLAS
|0,50
|1.277.683
|% -3,85
|
|PKENT
|332,70
|1.187.901
|% -3,84
|
|KRDMD
|14,32
|463.337.222
|% -0,90
|
|KOZAL
|143,00
|431.875.929
|% 8,75
|
|THYAO
|25,48
|215.959.132
|% -1,62
|
|EREGL
|34,56
|205.790.062
|% -0,06
|
|GARAN
|11,75
|177.164.477
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,32
|463.337.222
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,10
|50.107.737
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,64
|70.270.944
|% 0,00
|
|PETKM
|8,11
|125.364.128
|% 0,62
|
|GARAN
|11,75
|177.164.477
|% 0,00
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4950
|14,4962
|% 0,86
|
|Euro
|15,7591
|15,7910
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,9064
|19,0012
|% 0,66
|
|Frank
|15,5843
|15,6782
|% 0,78
|
|Riyal
|3,8512
|3,8705
|% 0,86
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|19,78
|
|Altın Gr.
|939
|940
|17,03
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,11
|0,27
|
|B. Petrol
|127
|127
|4,18
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Seans Raporu
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