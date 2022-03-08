***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 10:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008052
BIST
10:131.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -4,48
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
1.999
En Düşük
1.986
10:1314,4962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1240
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,5023
En Düşük
14,3429
10:1315,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1450
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7910
En Düşük
15,5959
10:13939,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 17,03
|Açılış
|: 939,67
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,64
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler10:13
|IPEKE
|16,61
|31.588.680
|% 8,63
|
|KOZAL
|142,20
|374.951.327
|% 8,14
|
|KOZAA
|25,08
|144.011.920
|% 8,10
|
|EKIZ
|7,69
|1.192.999
|% 7,85
|
|ULUUN
|8,73
|51.456.671
|% 7,78
|
|USAK
|1,39
|9.057.416
|% -6,08
|
|GWIND
|6,26
|4.011.320
|% -4,57
|
|MARTI
|1,96
|1.384.779
|% -4,39
|
|AVTUR
|1,98
|16.449
|% -3,88
|
|PKENT
|332,60
|998.617
|% -3,87
|
|KOZAL
|142,20
|374.951.327
|% 8,14
|
|KRDMD
|14,46
|346.235.553
|% 0,07
|
|THYAO
|25,56
|172.898.464
|% -1,31
|
|EREGL
|34,58
|166.866.321
|% 0,00
|
|GARAN
|11,75
|153.222.228
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,46
|346.235.553
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,10
|42.491.709
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|49.930.675
|% -0,27
|
|GARAN
|11,75
|153.222.228
|% 0,00
|
|PETKM
|8,13
|104.588.967
|% 0,87
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4950
|14,4962
|% 0,86
|
|Euro
|15,7591
|15,7910
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,9079
|19,0027
|% 0,67
|
|Frank
|15,5814
|15,6752
|% 0,76
|
|Riyal
|3,8504
|3,8697
|% 0,84
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.017
|2.017
|19,52
|
|Altın Gr.
|938
|938
|15,72
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,11
|0,27
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,97
|