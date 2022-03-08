***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 10:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008053
BIST
10:131.993
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -4,64
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
1.999
En Düşük
1.986
10:1314,4962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1240
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,5023
En Düşük
14,3429
10:1315,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1450
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7910
En Düşük
15,5959
10:13939,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 17,24
|Açılış
|: 939,67
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,64
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler10:12
|KOZAA
|25,48
|132.728.232
|% 9,83
|
|KOZAL
|143,90
|326.002.888
|% 9,43
|
|IPEKE
|16,72
|28.437.010
|% 9,35
|
|EKIZ
|7,69
|1.192.999
|% 7,85
|
|ULUUN
|8,68
|43.357.260
|% 7,16
|
|USAK
|1,39
|8.791.712
|% -6,08
|
|MARTI
|1,97
|1.112.977
|% -3,90
|
|AVTUR
|1,98
|16.449
|% -3,88
|
|PKENT
|333,00
|789.439
|% -3,76
|
|GWIND
|6,33
|2.961.845
|% -3,51
|
|KOZAL
|143,90
|326.002.888
|% 9,43
|
|KRDMD
|14,46
|309.954.656
|% 0,07
|
|EREGL
|34,66
|145.939.567
|% 0,23
|
|THYAO
|25,62
|145.321.921
|% -1,08
|
|GARAN
|11,77
|133.682.691
|% 0,17
|
|KRDMD
|14,46
|309.954.656
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,10
|32.502.989
|% 0,00
|
|PETKM
|8,13
|97.140.716
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,64
|42.013.402
|% 0,00
|
|GARAN
|11,77
|133.682.691
|% 0,17
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4930
|14,5006
|% 0,89
|
|Euro
|15,7405
|15,7650
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,9024
|18,9972
|% 0,64
|
|Frank
|15,5839
|15,6777
|% 0,78
|
|Riyal
|3,8507
|3,8700
|% 0,84
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|18,64
|
|Altın Gr.
|938
|938
|15,83
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|0,35
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,79
|
Seans Raporu
10:12
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10:26USAK
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 598, 682 adet işlem
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10:25KOZAA
Yüzde 8.19 oranında artışla 25.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 788, 410 adet işlem
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10:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 49 kaybederek (% -0.02 ) 2, 244
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10:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:24
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR