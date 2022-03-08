***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 10:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008056
BIST
10:312.001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.004
En Düşük
1.986
10:3114,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1232
|Açılış
|: 14,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,5023
En Düşük
14,3429
10:3115,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1339
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,7862
En Düşük
15,5959
10:31938,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 15,77
|Açılış
|: 938,41
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,64
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler10:31
|MERKO
|3,71
|8.371.017
|% 8,48
|
|IPEKE
|16,50
|47.664.633
|% 7,91
|
|EKIZ
|7,69
|560.286
|% 7,85
|
|KOZAA
|25,02
|218.466.047
|% 7,84
|
|KOZAL
|141,80
|505.367.795
|% 7,83
|
|USAK
|1,39
|12.975.979
|% -6,08
|
|SANEL
|7,68
|1.270.918
|% -5,88
|
|PKENT
|330,00
|2.676.011
|% -4,62
|
|AVHOL
|5,17
|1.559.789
|% -3,72
|
|MANAS
|20,20
|512.435
|% -3,72
|
|KRDMD
|14,60
|827.295.206
|% 1,04
|
|KOZAL
|141,80
|505.367.795
|% 7,83
|
|EREGL
|34,78
|323.353.490
|% 0,58
|
|THYAO
|25,54
|302.374.522
|% -1,39
|
|GARAN
|11,79
|221.186.433
|% 0,34
|
|KRDMD
|14,60
|827.295.206
|% 1,04
|
|EKGYO
|2,12
|95.214.226
|% 0,95
|
|YKBNK
|3,66
|103.082.877
|% 0,55
|
|PETKM
|8,13
|153.662.248
|% 0,87
|
|GARAN
|11,79
|221.186.433
|% 0,34
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4876
|14,4954
|% 0,86
|
|Euro
|15,7602
|15,7799
|% 0,86
|
|Sterlin
|18,9201
|19,0150
|% 0,73
|
|Frank
|15,5910
|15,6849
|% 0,83
|
|Riyal
|3,8524
|3,8717
|% 0,89
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|20,56
|
|Altın Gr.
|940
|940
|17,32
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|73,00
|
|Tam
|6.005
|6.157
|71,47
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|34,57
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|17,29
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|0,30
|
|B. Petrol
|128
|128
|4,40
|
Seans Raporu
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