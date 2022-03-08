***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2022 10:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008057
BIST
13:352.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 25,79
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
13:3514,4960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1238
|Açılış
|: 14,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
13:3515,8108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1648
|Açılış
|: 15,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
13:35934,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 12,12
|Açılış
|: 934,76
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler13:33
|KOZAL
|144,60
|1.229.075.910
|% 9,96
|
|ROYAL
|3,28
|283.728
|% 9,33
|
|BASGZ
|12,11
|151.950.370
|% 9,20
|
|RALYH
|8,58
|18.903.242
|% 6,58
|
|RYSAS
|4,70
|4.733.354
|% 5,38
|
|GWIND
|6,12
|48.503.296
|% -6,71
|
|SELVA
|17,95
|35.499.159
|% -4,32
|
|SANEL
|7,82
|3.396.242
|% -4,17
|
|DIRIT
|3,59
|42.538
|% -4,01
|
|IZTAR
|21,34
|4.613.596
|% -3,44
|
|PGSUS
|85,05
|223.967.960
|% -0,29
|
|ULUUN
|8,13
|219.500.704
|% 0,37
|
|KONTR
|140,90
|156.416.481
|% -2,69
|
|BASGZ
|12,11
|151.950.370
|% 9,20
|
|ISDMR
|27,08
|124.210.916
|% 0,30
|
|HUNER
|2,69
|46.993.798
|% 0,37
|
|BASGZ
|12,11
|151.950.370
|% 9,20
|
|MOBTL
|1,74
|16.076.510
|% 0,58
|
|GWIND
|6,12
|48.503.296
|% -6,71
|
|PEKGY
|0,91
|5.961.248
|% 4,60
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4900
|14,4965
|% 0,86
|
|Euro
|15,7813
|15,8051
|% 1,02
|
|Sterlin
|18,9586
|19,0536
|% 0,94
|
|Frank
|15,5487
|15,6423
|% 0,55
|
|Riyal
|3,8522
|3,8715
|% 0,88
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|10,00
|
|Altın Gr.
|935
|935
|12,08
|
|Cumhuriyet
|6.188
|6.282
|151,00
|
|Tam
|6.164
|6.320
|162,64
|
|Yarım
|2.979
|3.057
|78,68
|
|Çeyrek
|1.494
|1.529
|39,33
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,18
|0,34
|
|B. Petrol
|127
|127
|3,56
|