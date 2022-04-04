***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 16:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015447
BIST
16:312.298
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 46,15
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.299
En Düşük
2.264
16:3114,6955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0120
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
16:3116,1637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0542
|Açılış
|: 16,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
16:31912,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,14
|Açılış
|: 911,51
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ARMDA
|78,10
|6.748.140
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.001.776
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|121.921.427
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.738.667
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.361.412
|% 9,94
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,67
|1.662.301.306
|% -5,03
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|AKSUE
|28,26
|7.119.013
|% -4,14
|
|PAPIL
|19,89
|21.079.531
|% -4,10
|
|GARAN
|12,60
|3.184.026.747
|% 1,20
|
|THYAO
|33,30
|2.508.506.807
|% 1,59
|
|SISE
|16,17
|2.303.895.008
|% 5,20
|
|ASELS
|25,36
|2.173.140.266
|% 2,34
|
|AKBNK
|7,62
|2.144.196.758
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,51
|1.414.877.120
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,62
|2.144.196.758
|% 4,24
|
|KARSN
|5,67
|1.662.301.306
|% -5,03
|
|GARAN
|12,60
|3.184.026.747
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,16
|997.633.163
|% 1,22
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6897
|14,6955
|% 0,08
|
|Euro
|16,1530
|16,1637
|% -0,33
|
|Sterlin
|19,1840
|19,2802
|% -0,07
|
|Frank
|15,8007
|15,8959
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9023
|3,9219
|% -0,00
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|7,01
|
|Altın Gr.
|911
|912
|2,37
|
|Cumhuriyet
|6.042
|6.133
|20,00
|
|Tam
|6.017
|6.167
|22,40
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|10,84
|
|Çeyrek
|1.459
|1.491
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,02
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,20
|
Seans Raporu
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