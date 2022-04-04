***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 16:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015451
BIST
16:262.296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.297
En Düşük
2.264
16:2614,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0037
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
16:2616,1526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0653
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
16:26911,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,37
|Açılış
|: 911,39
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,34
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler16:26
|ARMDA
|78,10
|6.732.520
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.001.606
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|120.354.050
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.711.267
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.354.350
|% 9,94
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,69
|1.604.077.845
|% -4,69
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,80
|20.736.663
|% -4,53
|
|MZHLD
|31,76
|1.484.703
|% -3,35
|
|GARAN
|12,58
|3.131.519.625
|% 1,04
|
|THYAO
|33,26
|2.464.350.712
|% 1,46
|
|SISE
|16,16
|2.283.136.221
|% 5,14
|
|ASELS
|25,32
|2.157.669.190
|% 2,18
|
|AKBNK
|7,60
|2.082.558.379
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,50
|1.411.094.270
|% 4,60
|
|AKBNK
|7,60
|2.082.558.379
|% 3,97
|
|KARSN
|5,69
|1.604.077.845
|% -4,69
|
|GARAN
|12,58
|3.131.519.625
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,15
|977.576.437
|% 0,97
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6824
|14,6872
|% 0,03
|
|Euro
|16,1440
|16,1526
|% -0,40
|
|Sterlin
|19,1798
|19,2760
|% -0,09
|
|Frank
|15,8033
|15,8985
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9021
|3,9217
|% -0,01
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|6,19
|
|Altın Gr.
|912
|913
|3,36
|
|Cumhuriyet
|6.045
|6.136
|23,00
|
|Tam
|6.022
|6.172
|27,38
|
|Yarım
|2.910
|2.985
|13,25
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|6,62
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,01
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,22
|
Seans Raporu
16:26
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16:40ITTFH
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16:38KRGYO
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