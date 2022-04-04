***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 16:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015453
BIST
17:412.303
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 51,51
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.303
En Düşük
2.264
17:4114,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0284
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:4116,1869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0310
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:41913,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,11
|Açılış
|: 913,26
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:41
|ARMDA
|78,10
|6.836.237
|% 10,00
|
|ASUZU
|88,00
|189.613.633
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.905.957
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|123.080.324
|% 9,96
|
|ACSEL
|30,90
|41.094.460
|% 9,96
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,65
|1.831.112.425
|% -5,36
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,88
|22.363.287
|% -4,15
|
|TURGG
|209,10
|81.508.807
|% -4,13
|
|GARAN
|12,61
|3.846.152.089
|% 1,29
|
|THYAO
|33,22
|2.924.858.689
|% 1,34
|
|KRDMD
|15,84
|2.775.215.651
|% 1,54
|
|SISE
|16,18
|2.545.687.688
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,63
|2.485.294.455
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,51
|1.710.372.983
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,63
|2.485.294.455
|% 4,38
|
|KARSN
|5,65
|1.831.112.425
|% -5,36
|
|GARAN
|12,61
|3.846.152.089
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,16
|1.175.549.726
|% 1,22
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7055
|14,7119
|% 0,19
|
|Euro
|16,1688
|16,1869
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,2313
|19,3278
|% 0,18
|
|Frank
|15,8074
|15,9027
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9070
|3,9265
|% 0,11
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,47
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,65
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,11
|
Seans Raporu
17:41
daha fazla
-
17:56GZNMI
Yüzde 9.52 oranında artışla 48.56 lira fiyatla işlem gören hissede 686, 613 adet işlem
-
17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 85 artarak (% 2.55 ) 2, 565
-
17:54
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ASUZU, ARMDA
-
17:54XU100
Endeks 2, 302 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 22 üstünde . İşlem hacmi 46, 088.00 milyon TL de
-
17:54ACSEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 393, 359 adet işlem