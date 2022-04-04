***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 16:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015457
BIST
16:432.297
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 45,74
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.299
En Düşük
2.264
16:4314,6937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0102
|Açılış
|: 14,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
16:4316,1614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0565
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
16:43913,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,19
|Açılış
|: 913,33
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ARMDA
|78,10
|6.749.311
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.021.807
|% 9,98
|
|ULKER
|17,11
|220.841.499
|% 9,96
|
|AYGAZ
|30,26
|121.922.062
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.738.667
|% 9,95
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,68
|1.675.668.222
|% -4,86
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,90
|21.272.260
|% -4,05
|
|MZHLD
|31,76
|1.531.222
|% -3,35
|
|GARAN
|12,59
|3.254.975.223
|% 1,12
|
|THYAO
|33,28
|2.562.702.258
|% 1,53
|
|SISE
|16,13
|2.321.660.054
|% 4,94
|
|ASELS
|25,32
|2.197.601.353
|% 2,18
|
|AKBNK
|7,60
|2.180.279.524
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,49
|1.444.813.730
|% 4,18
|
|AKBNK
|7,60
|2.180.279.524
|% 3,97
|
|KARSN
|5,68
|1.675.668.222
|% -4,86
|
|GARAN
|12,59
|3.254.975.223
|% 1,12
|
|YKBNK
|4,15
|1.021.180.364
|% 0,97
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6902
|14,6937
|% 0,07
|
|Euro
|16,1493
|16,1614
|% -0,35
|
|Sterlin
|19,1933
|19,2895
|% -0,02
|
|Frank
|15,8009
|15,8960
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9028
|3,9224
|% 0,01
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|9,02
|
|Altın Gr.
|912
|912
|2,82
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.137
|24,00
|
|Tam
|6.014
|6.164
|19,40
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|9,39
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,11
|
Seans Raporu
16:43
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16:57CANTE
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16:54XU030
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16:54XU100
Endeks 2, 297 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 39, 830.00 milyon TL de
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16:54GRNYO
Yüzde 8.97 oranında artışla 2.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 374, 294 adet işlem