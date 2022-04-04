***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.04.2022 16:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015469
BIST
17:022.297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 44,87
|Açılış
|: 2.264
|
|Önceki Kapanış
|: 2.252
|
2.299
En Düşük
2.264
17:0214,7112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0277
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7178
En Düşük
14,6695
17:0216,1676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0503
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,2538
En Düşük
16,1298
17:02910,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,43
|Açılış
|: 910,57
|
|Önceki Kapanış
|: 909,14
|
914,60
En Düşük
904,60
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ARMDA
|78,10
|6.753.216
|% 10,00
|
|IPEKE
|18,95
|162.495.291
|% 9,98
|
|AYGAZ
|30,26
|122.356.203
|% 9,96
|
|ULUSE
|137,00
|1.738.667
|% 9,95
|
|DAPGM
|22,56
|194.898.610
|% 9,94
|
|ATSYH
|18,65
|1.672.513
|% -5,81
|
|KARSN
|5,68
|1.732.793.380
|% -4,86
|
|EMNIS
|20,42
|62.163
|% -4,67
|
|PAPIL
|19,90
|21.707.192
|% -4,05
|
|SNKRN
|29,00
|146.277
|% -3,33
|
|GARAN
|12,58
|3.491.630.948
|% 1,04
|
|THYAO
|33,26
|2.672.128.433
|% 1,46
|
|SISE
|16,12
|2.384.046.193
|% 4,88
|
|AKBNK
|7,61
|2.307.057.624
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,82
|2.298.394.679
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,51
|1.550.877.579
|% 5,02
|
|AKBNK
|7,61
|2.307.057.624
|% 4,10
|
|KARSN
|5,68
|1.732.793.380
|% -4,86
|
|GARAN
|12,58
|3.491.630.948
|% 1,04
|
|YKBNK
|4,14
|1.085.856.774
|% 0,73
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7011
|14,7115
|% 0,19
|
|Euro
|16,1602
|16,1733
|% -0,28
|
|Sterlin
|19,2104
|19,3067
|% 0,07
|
|Frank
|15,8065
|15,9017
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9039
|3,9235
|% 0,04
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|3,59
|
|Altın Gr.
|910
|911
|1,43
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|3,77
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15DERIM
Yüzde 5.93 oranında artışla 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 943, 280 adet işlem
-
17:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, PGSUS, YKBNK
-
17:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 58 artarak (% 2.05 ) 2, 066
-
17:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAPGM, AYGAZ, ULUSE, GEREL, ITTFH, LIDER, IPEKE, ARMDA
-
17:14
GRNYO, AYGAZ, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında