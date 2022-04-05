***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:14
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015773
BIST
11:462.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 16,80
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:4614,7211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0425
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7211
En Düşük
14,6627
11:4616,1555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0404
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:46912,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,22
|Açılış
|: 912,55
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:43
|ULUSE
|150,70
|14.565.189
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.316.723
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,86
|25.869.903
|% 8,65
|
|OSMEN
|26,44
|10.105.539
|% 8,36
|
|EDIP
|3,35
|4.518.962
|% -3,46
|
|ERSU
|5,40
|10.074.279
|% -3,40
|
|GRNYO
|2,42
|2.332.084
|% -3,20
|
|CEOEM
|12,77
|16.545.643
|% -3,18
|
|ENSRI
|16,26
|24.709.384
|% -3,04
|
|THYAO
|34,38
|1.588.428.082
|% 2,75
|
|GARAN
|12,56
|1.463.621.388
|% -0,55
|
|SISE
|16,54
|1.016.724.629
|% 1,66
|
|ASELS
|25,66
|1.001.855.101
|% 1,26
|
|AKBNK
|7,78
|943.604.911
|% 0,78
|
|ODAS
|1,90
|502.001.238
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,57
|480.003.377
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|641.803.048
|% 0,71
|
|KARSN
|5,88
|727.542.572
|% 3,89
|
|AKBNK
|7,78
|943.604.911
|% 0,78
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7135
|14,7181
|% 0,27
|
|Euro
|16,1411
|16,1497
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,2541
|19,3507
|% 0,27
|
|Frank
|15,8294
|15,9247
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9106
|3,9302
|% 0,21
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,34
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,70
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,66
|0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,45
|