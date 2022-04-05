***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015774
BIST
11:122.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 15,40
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:1214,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0367
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7176
En Düşük
14,6627
11:1216,1642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0491
|Açılış
|: 16,1455
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:12911,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,85
|Açılış
|: 911,63
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ULUSE
|150,70
|14.159.957
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.003.102
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|OSMEN
|26,80
|8.322.760
|% 9,84
|
|IDEAS
|22,84
|18.381.033
|% 8,56
|
|DAPGM
|21,76
|45.694.022
|% -3,55
|
|KGYO
|6,09
|2.429.518
|% -3,33
|
|ERSU
|5,41
|7.445.038
|% -3,22
|
|ENSRI
|16,24
|21.659.885
|% -3,16
|
|ULKER
|16,61
|73.614.069
|% -2,92
|
|THYAO
|34,36
|1.363.597.449
|% 2,69
|
|GARAN
|12,58
|1.263.659.416
|% -0,40
|
|ASELS
|25,66
|916.087.339
|% 1,26
|
|AKBNK
|7,77
|806.461.540
|% 0,65
|
|SISE
|16,36
|625.234.416
|% 0,55
|
|ODAS
|1,90
|322.016.602
|% 6,74
|
|YKBNK
|4,24
|605.496.910
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,77
|806.461.540
|% 0,65
|
|GARAN
|12,58
|1.263.659.416
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,54
|231.497.952
|% 1,20
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7119
|14,7166
|% 0,26
|
|Euro
|16,1562
|16,1663
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,2583
|19,3548
|% 0,29
|
|Frank
|15,8286
|15,9239
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9103
|3,9299
|% 0,20
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-5,72
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,33
|
Seans Raporu
11:11
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