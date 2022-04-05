***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:18
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015776
BIST
11:492.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 17,79
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:4914,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0409
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7202
En Düşük
14,6627
11:4916,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0364
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:49913,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,78
|Açılış
|: 913,52
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:49
|ULUSE
|150,70
|14.587.493
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.330.725
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,98
|26.038.835
|% 9,22
|
|OSMEN
|26,30
|10.131.676
|% 7,79
|
|EDIP
|3,34
|4.648.536
|% -3,75
|
|ERSU
|5,41
|10.114.083
|% -3,22
|
|GRNYO
|2,42
|2.334.618
|% -3,20
|
|ENSRI
|16,26
|24.881.287
|% -3,04
|
|CEOEM
|12,79
|16.590.523
|% -3,03
|
|THYAO
|34,38
|1.591.379.906
|% 2,75
|
|GARAN
|12,55
|1.474.180.291
|% -0,63
|
|SISE
|16,53
|1.045.242.207
|% 1,60
|
|ASELS
|25,68
|1.004.626.812
|% 1,34
|
|AKBNK
|7,79
|952.025.599
|% 0,91
|
|ODAS
|1,91
|502.570.279
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|480.305.227
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|646.317.621
|% 0,71
|
|KARSN
|5,89
|745.461.081
|% 4,06
|
|AKBNK
|7,79
|952.025.599
|% 0,91
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7149
|14,7179
|% 0,27
|
|Euro
|16,1458
|16,1533
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,2548
|19,3513
|% 0,27
|
|Frank
|15,8257
|15,9210
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9110
|3,9306
|% 0,22
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-2,08
|
|Altın Gr.
|912
|913
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,76
|