***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015778
BIST
11:492.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 18,17
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:4914,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0393
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7202
En Düşük
14,6627
11:4916,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0382
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:49913,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,96
|Açılış
|: 913,52
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:49
|ULUSE
|150,70
|14.607.084
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.337.597
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,84
|26.945.497
|% 8,56
|
|OSMEN
|26,40
|10.154.034
|% 8,20
|
|EDIP
|3,34
|4.812.267
|% -3,75
|
|ERSU
|5,41
|10.216.735
|% -3,22
|
|GRNYO
|2,42
|2.334.994
|% -3,20
|
|CEOEM
|12,77
|16.763.020
|% -3,18
|
|ENSRI
|16,25
|25.257.663
|% -3,10
|
|THYAO
|34,36
|1.608.234.070
|% 2,69
|
|GARAN
|12,57
|1.494.344.590
|% -0,48
|
|SISE
|16,53
|1.084.366.574
|% 1,60
|
|ASELS
|25,68
|1.007.040.455
|% 1,34
|
|AKBNK
|7,80
|967.848.192
|% 1,04
|
|ODAS
|1,90
|506.456.899
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,58
|480.656.431
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,25
|667.435.097
|% 0,95
|
|KARSN
|5,86
|784.085.020
|% 3,53
|
|AKBNK
|7,80
|967.848.192
|% 1,04
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7149
|14,7179
|% 0,27
|
|Euro
|16,1458
|16,1533
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,2610
|19,3576
|% 0,30
|
|Frank
|15,8258
|15,9211
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9116
|3,9313
|% 0,24
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,45
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,09
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,24
|