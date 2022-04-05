***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:20
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015780
BIST
11:192.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,03
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:1914,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0420
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7206
En Düşük
14,6627
11:1916,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0340
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:19912,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 912,37
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:19
|ULUSE
|150,70
|14.458.795
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.294.389
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|23,02
|23.595.785
|% 9,41
|
|OSMEN
|26,48
|9.397.451
|% 8,52
|
|DAPGM
|21,58
|51.927.244
|% -4,34
|
|ERSU
|5,41
|7.960.468
|% -3,22
|
|CEOEM
|12,79
|14.586.199
|% -3,03
|
|ENSRI
|16,27
|22.972.781
|% -2,98
|
|EDIP
|3,37
|4.057.928
|% -2,88
|
|THYAO
|34,38
|1.404.203.344
|% 2,75
|
|GARAN
|12,57
|1.338.522.585
|% -0,48
|
|ASELS
|25,62
|935.272.435
|% 1,10
|
|AKBNK
|7,78
|854.841.249
|% 0,78
|
|SISE
|16,34
|672.700.100
|% 0,43
|
|ODAS
|1,91
|416.086.890
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|383.118.730
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|619.080.011
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,78
|854.841.249
|% 0,78
|
|GARAN
|12,57
|1.338.522.585
|% -0,48
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7137
|14,7206
|% 0,29
|
|Euro
|16,1368
|16,1491
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,2657
|19,3623
|% 0,33
|
|Frank
|15,8239
|15,9192
|% 0,24
|
|Riyal
|3,9107
|3,9303
|% 0,21
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,64
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,34
|