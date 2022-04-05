***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:24
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015782
BIST
11:152.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 15,87
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:1514,7189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0403
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7189
En Düşük
14,6627
11:1516,1643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0492
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:15911,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,72
|Açılış
|: 911,84
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:15
|ULUSE
|150,70
|14.404.693
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.008.686
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|23,02
|19.655.211
|% 9,41
|
|OSMEN
|26,56
|9.161.169
|% 8,85
|
|DAPGM
|21,68
|47.698.230
|% -3,90
|
|KGYO
|6,08
|2.584.382
|% -3,49
|
|ERSU
|5,41
|7.668.693
|% -3,22
|
|ENSRI
|16,28
|22.227.205
|% -2,92
|
|EDIP
|3,37
|4.008.218
|% -2,88
|
|THYAO
|34,38
|1.392.220.818
|% 2,75
|
|GARAN
|12,56
|1.297.405.420
|% -0,55
|
|ASELS
|25,68
|921.807.285
|% 1,34
|
|AKBNK
|7,77
|838.759.849
|% 0,65
|
|SISE
|16,36
|655.840.636
|% 0,55
|
|ODAS
|1,93
|393.660.447
|% 8,43
|
|YKBNK
|4,23
|618.459.726
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,55
|326.098.938
|% 1,59
|
|AKBNK
|7,77
|838.759.849
|% 0,65
|
|GARAN
|12,56
|1.297.405.420
|% -0,55
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7119
|14,7189
|% 0,27
|
|Euro
|16,1541
|16,1643
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,2605
|19,3571
|% 0,30
|
|Frank
|15,8321
|15,9274
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9103
|3,9300
|% 0,20
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-3,88
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,16
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Seans Raporu
11:15
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