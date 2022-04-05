***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015783
BIST
11:342.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 14,96
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:3414,7237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0451
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7237
En Düşük
14,6627
11:3416,1454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0303
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:34912,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 912,63
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ULUSE
|150,70
|14.564.134
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.310.968
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,88
|24.772.069
|% 8,75
|
|OSMEN
|26,42
|9.718.253
|% 8,28
|
|GRNYO
|2,40
|2.143.055
|% -4,00
|
|EDIP
|3,35
|4.175.775
|% -3,46
|
|ENSRI
|16,26
|23.707.278
|% -3,04
|
|GARFA
|12,86
|927.592
|% -2,94
|
|CEOEM
|12,81
|15.449.964
|% -2,88
|
|THYAO
|34,40
|1.469.833.402
|% 2,81
|
|GARAN
|12,56
|1.370.469.339
|% -0,55
|
|ASELS
|25,60
|956.461.393
|% 1,03
|
|AKBNK
|7,77
|912.863.707
|% 0,65
|
|SISE
|16,32
|696.079.005
|% 0,31
|
|ODAS
|1,89
|484.481.599
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,56
|404.118.785
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,24
|626.451.953
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,77
|912.863.707
|% 0,65
|
|GARAN
|12,56
|1.370.469.339
|% -0,55
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7114
|14,7192
|% 0,28
|
|Euro
|16,1387
|16,1467
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,2553
|19,3519
|% 0,28
|
|Frank
|15,8253
|15,9206
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9099
|3,9295
|% 0,19
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,31
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,64
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,10
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KOZAL, KOZAA
-
11:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, THYAO, FROTO
-
11:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 89 artarak (% 0.57 ) 2, 093
-
11:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, EKIZ, ARMDA
-
11:45
ASUZU, OSMEN, ULUSE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında