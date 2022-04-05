***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015785
BIST
11:392.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 16,17
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:3914,7219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0433
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7219
En Düşük
14,6627
11:3916,1454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0303
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:39912,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,55
|Açılış
|: 912,00
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:37
|ULUSE
|150,70
|14.564.134
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.311.225
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,80
|25.200.270
|% 8,37
|
|OSMEN
|26,36
|9.875.071
|% 8,03
|
|EDIP
|3,35
|4.350.961
|% -3,46
|
|ERSU
|5,41
|9.187.207
|% -3,22
|
|GARFA
|12,85
|943.155
|% -3,02
|
|ENSRI
|16,28
|24.154.393
|% -2,92
|
|CEOEM
|12,81
|15.952.256
|% -2,88
|
|THYAO
|34,36
|1.510.742.929
|% 2,69
|
|GARAN
|12,55
|1.405.905.777
|% -0,63
|
|ASELS
|25,68
|980.506.879
|% 1,34
|
|AKBNK
|7,77
|922.110.278
|% 0,65
|
|SISE
|16,42
|826.674.762
|% 0,92
|
|ODAS
|1,89
|492.711.018
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,57
|411.473.719
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|631.558.676
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,77
|922.110.278
|% 0,65
|
|GARAN
|12,55
|1.405.905.777
|% -0,63
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7143
|14,7173
|% 0,26
|
|Euro
|16,1387
|16,1483
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,2524
|19,3490
|% 0,26
|
|Frank
|15,8348
|15,9302
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9112
|3,9308
|% 0,22
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-2,08
|
|Altın Gr.
|912
|913
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,76
|