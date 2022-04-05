***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:29
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015787
BIST
11:172.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 16,39
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:1714,7205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0419
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7205
En Düşük
14,6627
11:1716,1589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0438
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:17912,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,52
|Açılış
|: 912,04
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:17
|ULUSE
|150,70
|14.419.914
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.294.389
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,96
|23.306.846
|% 9,13
|
|OSMEN
|26,48
|9.333.905
|% 8,52
|
|DAPGM
|21,44
|50.162.345
|% -4,96
|
|ERSU
|5,40
|7.879.315
|% -3,40
|
|ENSRI
|16,28
|22.675.963
|% -2,92
|
|CEOEM
|12,81
|14.486.414
|% -2,88
|
|EDIP
|3,37
|4.057.557
|% -2,88
|
|THYAO
|34,38
|1.401.354.397
|% 2,75
|
|GARAN
|12,56
|1.337.159.657
|% -0,55
|
|ASELS
|25,66
|927.163.998
|% 1,26
|
|AKBNK
|7,77
|842.495.267
|% 0,65
|
|SISE
|16,34
|669.533.893
|% 0,43
|
|ODAS
|1,90
|406.343.044
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,58
|373.996.501
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,24
|618.911.569
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,77
|842.495.267
|% 0,65
|
|GARAN
|12,56
|1.337.159.657
|% -0,55
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7168
|14,7205
|% 0,29
|
|Euro
|16,1468
|16,1589
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,2635
|19,3601
|% 0,32
|
|Frank
|15,8257
|15,9211
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9101
|3,9297
|% 0,20
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-3,88
|
|Altın Gr.
|911
|912
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,16
|