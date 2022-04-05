***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015788
BIST
13:122.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 20,57
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
13:1214,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0409
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7221
En Düşük
14,6627
13:1216,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0352
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
13:12913,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,74
|Açılış
|: 913,30
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler13:11
|ULUSE
|150,70
|14.729.452
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.530.700
|% 9,99
|
|OSMEN
|26,48
|12.412.814
|% 8,52
|
|AKMGY
|54,70
|8.436.704
|% 8,21
|
|IDEAS
|22,76
|30.687.354
|% 8,17
|
|LIDER
|19,29
|549.785.552
|% -5,90
|
|GMTAS
|2,97
|4.459.553
|% -5,71
|
|GRNYO
|2,40
|2.807.736
|% -4,00
|
|CEOEM
|12,69
|23.948.432
|% -3,79
|
|ENSRI
|16,15
|35.617.455
|% -3,70
|
|THYAO
|34,84
|2.611.303.184
|% 4,12
|
|KRDMD
|15,90
|1.999.698.931
|% 0,32
|
|ASELS
|25,98
|1.979.570.342
|% 2,53
|
|GARAN
|12,58
|1.793.952.415
|% -0,40
|
|SISE
|16,71
|1.779.559.132
|% 2,70
|
|ODAS
|1,92
|634.597.776
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,57
|605.352.071
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,25
|858.624.943
|% 0,95
|
|AKBNK
|7,79
|1.161.523.960
|% 0,91
|
|KARSN
|5,83
|865.022.351
|% 3,00
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7149
|14,7185
|% 0,27
|
|Euro
|16,1406
|16,1483
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,2688
|19,3654
|% 0,35
|
|Frank
|15,8387
|15,9341
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9114
|3,9311
|% 0,23
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-4,90
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,74
|
|Cumhuriyet
|6.052
|6.144
|17,00
|
|Tam
|6.024
|6.174
|16,48
|
|Yarım
|2.912
|2.987
|7,97
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,45
|