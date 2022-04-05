***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015789
BIST
11:182.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 14,93
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:1814,7212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0426
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7212
En Düşük
14,6627
11:1816,1549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0398
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:18912,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,52
|Açılış
|: 912,04
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:18
|ULUSE
|150,70
|14.419.914
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.008.686
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,12
|20.097.861
|% 9,89
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|OSMEN
|26,54
|9.202.300
|% 8,77
|
|DAPGM
|21,56
|49.117.223
|% -4,43
|
|ERSU
|5,41
|7.679.124
|% -3,22
|
|EDIP
|3,37
|4.052.933
|% -2,88
|
|CEOEM
|12,82
|14.434.516
|% -2,81
|
|ENSRI
|16,31
|22.374.235
|% -2,74
|
|THYAO
|34,38
|1.396.516.768
|% 2,75
|
|GARAN
|12,56
|1.323.597.434
|% -0,55
|
|ASELS
|25,66
|925.730.704
|% 1,26
|
|AKBNK
|7,78
|841.202.083
|% 0,78
|
|SISE
|16,33
|666.698.459
|% 0,37
|
|ODAS
|1,92
|396.759.951
|% 7,87
|
|YKBNK
|4,23
|618.616.010
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,56
|329.691.127
|% 1,99
|
|AKBNK
|7,78
|841.202.083
|% 0,78
|
|GARAN
|12,56
|1.323.597.434
|% -0,55
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7146
|14,7212
|% 0,29
|
|Euro
|16,1464
|16,1549
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,2604
|19,3570
|% 0,30
|
|Frank
|15,8285
|15,9238
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9099
|3,9295
|% 0,19
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,24
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,31
|