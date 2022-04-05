***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 11:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015790
BIST
11:292.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,03
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:2914,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0378
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7202
En Düşük
14,6627
11:2916,1499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0348
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:29912,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 912,52
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ULUSE
|150,70
|14.564.134
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.310.968
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,88
|24.772.069
|% 8,75
|
|OSMEN
|26,42
|9.718.253
|% 8,28
|
|GRNYO
|2,40
|2.143.055
|% -4,00
|
|EDIP
|3,35
|4.175.775
|% -3,46
|
|ENSRI
|16,26
|23.707.278
|% -3,04
|
|GARFA
|12,86
|927.592
|% -2,94
|
|CEOEM
|12,81
|15.449.964
|% -2,88
|
|THYAO
|34,40
|1.469.833.402
|% 2,81
|
|GARAN
|12,56
|1.370.469.339
|% -0,55
|
|ASELS
|25,60
|956.461.393
|% 1,03
|
|AKBNK
|7,77
|912.863.707
|% 0,65
|
|SISE
|16,32
|696.079.005
|% 0,31
|
|ODAS
|1,89
|484.481.599
|% 6,18
|
|EKGYO
|2,56
|404.118.785
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,24
|626.451.953
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,77
|912.863.707
|% 0,65
|
|GARAN
|12,56
|1.370.469.339
|% -0,55
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7121
|14,7164
|% 0,26
|
|Euro
|16,1415
|16,1499
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,2607
|19,3573
|% 0,30
|
|Frank
|15,8306
|15,9259
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9110
|3,9306
|% 0,22
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-4,19
|
|Altın Gr.
|912
|913
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,64
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,03
|