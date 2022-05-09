***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 16:26
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027789
BIST
17:422.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,95
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:4215,1030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1580
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:4215,9136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1394
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:42903,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,49
|Açılış
|: 903,72
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:42
|KAPLM
|91,30
|70.283.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.067.843
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|315.751.167
|% 9,96
|
|YUNSA
|30,46
|63.942.279
|% 9,96
|
|DEVA
|36,10
|148.593.474
|% -8,93
|
|TDGYO
|7,24
|4.073.299
|% -6,58
|
|PAMEL
|104,90
|6.922.743
|% -6,34
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|SANEL
|5,32
|3.222.344
|% -4,66
|
|THYAO
|42,40
|3.262.823.787
|% 0,05
|
|KRDMD
|16,24
|2.990.832.152
|% 4,91
|
|SISE
|19,36
|2.689.652.862
|% -0,15
|
|TUPRS
|246,20
|2.016.594.908
|% -3,53
|
|EREGL
|33,42
|2.013.059.285
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,67
|854.408.185
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,85
|1.187.772.630
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,24
|2.990.832.152
|% 4,91
|
|AKBNK
|8,66
|1.371.850.394
|% -0,69
|
|SISE
|19,36
|2.689.652.862
|% -0,15
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0906
|15,1030
|% 1,06
|
|Euro
|15,8946
|15,9136
|% 0,88
|
|Sterlin
|18,5203
|18,6132
|% 0,76
|
|Frank
|15,0940
|15,1849
|% 0,29
|
|Riyal
|4,0110
|4,0311
|% 1,00
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-21,76
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,91
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
-
17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
-
17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 02 artarak (% 0.41 ) 2, 210