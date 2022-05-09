***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 16:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027792
BIST
17:432.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,61
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:4315,1027
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1577
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:4315,9161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1419
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:43903,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,91
|Açılış
|: 903,29
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:43
|KAPLM
|91,30
|72.906.613
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.067.843
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|315.830.550
|% 9,96
|
|YUNSA
|30,46
|63.965.002
|% 9,96
|
|DEVA
|36,06
|151.139.821
|% -9,03
|
|TDGYO
|7,20
|4.221.723
|% -7,10
|
|PAMEL
|104,90
|6.937.101
|% -6,34
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|SANEL
|5,32
|3.250.676
|% -4,66
|
|THYAO
|42,38
|3.281.950.692
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,24
|3.001.763.168
|% 4,91
|
|SISE
|19,35
|2.703.621.702
|% -0,21
|
|EREGL
|33,40
|2.025.266.813
|% 1,40
|
|TUPRS
|246,40
|2.023.319.734
|% -3,45
|
|EKGYO
|2,67
|854.926.286
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,86
|1.199.040.901
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,24
|3.001.763.168
|% 4,91
|
|AKBNK
|8,65
|1.376.155.026
|% -0,80
|
|SISE
|19,35
|2.703.621.702
|% -0,21
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0921
|15,1027
|% 1,06
|
|Euro
|15,8967
|15,9161
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,5202
|18,6131
|% 0,76
|
|Frank
|15,0918
|15,1827
|% 0,27
|
|Riyal
|4,0108
|4,0309
|% 0,99
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,73
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-1,91
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,17
|
Seans Raporu
17:43
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17:57ELITE
Yüzde 4.31 oranında artışla 22.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 249, 119 adet işlem
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17:56GEDZA
Yüzde 7.66 oranında artışla 27.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 862, 965 adet işlem
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17:55CEMAS
Yüzde 4.84 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 188, 266 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 02 artarak (% 0.41 ) 2, 210