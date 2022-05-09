***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 16:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027797
BIST
17:462.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,39
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:4615,1058
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1608
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:4615,9229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1487
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:46903,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,67
|Açılış
|: 903,37
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:44
|KAPLM
|91,30
|70.756.079
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.067.843
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|315.830.527
|% 9,96
|
|YUNSA
|30,46
|63.962.565
|% 9,96
|
|DEVA
|36,08
|150.253.021
|% -8,98
|
|TDGYO
|7,23
|4.093.937
|% -6,71
|
|PAMEL
|104,80
|6.936.157
|% -6,43
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|SANEL
|5,31
|3.250.144
|% -4,84
|
|THYAO
|42,36
|3.277.183.067
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,23
|3.000.100.957
|% 4,84
|
|SISE
|19,34
|2.697.788.696
|% -0,26
|
|TUPRS
|246,30
|2.021.868.101
|% -3,49
|
|EREGL
|33,38
|2.018.855.756
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,67
|854.828.830
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,85
|1.198.876.309
|% 0,21
|
|KRDMD
|16,23
|3.000.100.957
|% 4,84
|
|AKBNK
|8,66
|1.372.432.373
|% -0,69
|
|KARSN
|5,48
|762.104.427
|% 0,74
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0990
|15,1050
|% 1,07
|
|Euro
|15,9011
|15,9179
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,5207
|18,6136
|% 0,76
|
|Frank
|15,0913
|15,1822
|% 0,27
|
|Riyal
|4,0110
|4,0312
|% 1,00
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,68
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,43
|
Seans Raporu
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