***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 16:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027830
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
18:0515,0976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1526
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
18:0515,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1507
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
18:05904,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,18
|Açılış
|: 903,81
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|82.084.856
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.139.642
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|110.939.548
|% 9,99
|
|DEVA
|35,98
|162.359.132
|% -9,23
|
|PAMEL
|104,20
|8.399.622
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.799.245
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.382.191
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|THYAO
|42,30
|3.549.895.631
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.267.334.218
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.873.919.887
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.169.722.213
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.120.663.891
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|890.634.870
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.280.913.963
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.267.334.218
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.456.333.429
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.873.919.887
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0882
|15,1010
|% 1,04
|
|Euro
|15,9037
|15,9226
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,5363
|18,6293
|% 0,84
|
|Frank
|15,0973
|15,1883
|% 0,31
|
|Riyal
|4,0144
|4,0346
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, HALKB, ARCLK