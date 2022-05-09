***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 16:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027831
BIST
17:382.467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,13
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:3815,0857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1407
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:3815,9006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1264
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:38903,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,86
|Açılış
|: 903,35
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:35
|KAPLM
|91,30
|69.820.254
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.067.790
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|315.708.559
|% 9,96
|
|UFUK
|41,72
|1.789.475
|% 9,96
|
|DEVA
|36,22
|145.969.229
|% -8,63
|
|TDGYO
|7,24
|3.887.335
|% -6,58
|
|PAMEL
|104,80
|6.842.519
|% -6,43
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|ALGYO
|35,84
|64.591.132
|% -4,63
|
|THYAO
|42,36
|3.240.285.644
|% -0,05
|
|KRDMD
|16,26
|2.968.041.228
|% 5,04
|
|SISE
|19,34
|2.665.190.627
|% -0,26
|
|TUPRS
|246,60
|2.004.204.012
|% -3,37
|
|EREGL
|33,38
|1.994.961.254
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,67
|854.242.313
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,84
|1.174.858.615
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,26
|2.968.041.228
|% 5,04
|
|AKBNK
|8,64
|1.360.823.090
|% -0,92
|
|SISE
|19,34
|2.665.190.627
|% -0,26
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0752
|15,0860
|% 0,94
|
|Euro
|15,8649
|15,8841
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,5349
|18,6279
|% 0,84
|
|Frank
|15,1095
|15,2005
|% 0,39
|
|Riyal
|4,0127
|4,0328
|% 1,04
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-21,92
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|-0,14
|
|B. Petrol
|109
|109
|-3,81
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
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17:50METUR
Yüzde 4.35 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 706, 006 adet işlem
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 27 artarak (% 0.30 ) 2, 735
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17:49
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17:49GEDZA
Yüzde 8.37 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 842, 466 adet işlem
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17:48KRTEK
Yüzde 4.59 oranında artışla 18.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 112, 263 adet işlem