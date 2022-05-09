***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 17:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027833
BIST
17:172.470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,44
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:1715,1000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1550
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:1715,9107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1365
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:17904,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,48
|Açılış
|: 904,72
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:17
|ETILR
|10,12
|12.041.932
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.063.275
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|312.882.299
|% 9,96
|
|YUNSA
|30,46
|62.790.952
|% 9,96
|
|DEVA
|36,26
|143.461.572
|% -8,53
|
|TDGYO
|7,22
|3.651.761
|% -6,84
|
|PAMEL
|105,20
|6.362.328
|% -6,07
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|ALGYO
|35,76
|61.861.177
|% -4,84
|
|THYAO
|42,44
|3.161.609.406
|% 0,14
|
|KRDMD
|16,26
|2.911.908.752
|% 5,04
|
|SISE
|19,41
|2.597.413.061
|% 0,10
|
|TUPRS
|247,40
|1.963.003.114
|% -3,06
|
|EREGL
|33,46
|1.947.642.448
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,68
|832.368.930
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,88
|1.140.626.910
|% 0,83
|
|KRDMD
|16,26
|2.911.908.752
|% 5,04
|
|AKBNK
|8,68
|1.311.044.441
|% -0,46
|
|SISE
|19,41
|2.597.413.061
|% 0,10
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0870
|15,1000
|% 1,04
|
|Euro
|15,8915
|15,9107
|% 0,87
|
|Sterlin
|18,5537
|18,6467
|% 0,94
|
|Frank
|15,1311
|15,2222
|% 0,53
|
|Riyal
|4,0138
|4,0339
|% 1,07
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,92
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.200
|-4,00
|
|Tam
|6.090
|6.245
|9,53
|
|Yarım
|2.943
|3.021
|4,60
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,75
|