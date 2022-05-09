***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 17:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027834
BIST
16:492.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 5,05
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
16:4915,0879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1429
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,0932
En Düşük
14,9241
16:4915,9037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1295
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
16:49903,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,38
|Açılış
|: 903,83
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler16:49
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.047.263
|% 9,97
|
|YUNSA
|30,46
|62.374.764
|% 9,96
|
|SMRTG
|22,52
|312.718.961
|% 9,96
|
|UFUK
|41,72
|1.775.207
|% 9,96
|
|DEVA
|36,20
|138.279.504
|% -8,68
|
|PAMEL
|105,90
|5.617.489
|% -5,45
|
|TDGYO
|7,33
|2.613.545
|% -5,42
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|ALGYO
|35,82
|58.066.051
|% -4,68
|
|THYAO
|42,38
|3.074.319.100
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,27
|2.785.883.471
|% 5,10
|
|SISE
|19,34
|2.460.485.773
|% -0,26
|
|TUPRS
|248,00
|1.847.409.746
|% -2,82
|
|EREGL
|33,40
|1.843.116.779
|% 1,40
|
|EKGYO
|2,67
|767.012.372
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,86
|1.003.797.367
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,27
|2.785.883.471
|% 5,10
|
|AKBNK
|8,65
|1.130.443.509
|% -0,80
|
|KARSN
|5,50
|714.356.605
|% 1,10
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0747
|15,0879
|% 0,96
|
|Euro
|15,8878
|15,9037
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,5468
|18,6398
|% 0,90
|
|Frank
|15,1270
|15,2182
|% 0,51
|
|Riyal
|4,0081
|4,0282
|% 0,93
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-21,23
|
|Altın Gr.
|904
|904
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|-1,00
|
|Tam
|6.081
|6.235
|0,27
|
|Yarım
|2.939
|3.016
|0,12
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,98
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,10
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,95
|
Seans Raporu
16:49
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