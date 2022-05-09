***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 17:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027846
BIST
17:252.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,19
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:2515,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1503
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:2515,8950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1208
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:25903,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,72
|Açılış
|: 903,48
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ETILR
|10,12
|12.197.648
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|SMRTG
|22,52
|312.950.287
|% 9,96
|
|YUNSA
|30,46
|62.967.041
|% 9,96
|
|UFUK
|41,72
|1.788.599
|% 9,96
|
|DEVA
|36,26
|145.159.531
|% -8,53
|
|TDGYO
|7,23
|3.696.955
|% -6,71
|
|PAMEL
|104,70
|6.669.761
|% -6,52
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|SANEL
|5,30
|3.031.543
|% -5,02
|
|THYAO
|42,42
|3.208.314.214
|% 0,09
|
|KRDMD
|16,25
|2.942.602.766
|% 4,97
|
|SISE
|19,39
|2.618.232.377
|% 0,00
|
|TUPRS
|247,10
|1.978.590.797
|% -3,17
|
|EREGL
|33,44
|1.971.394.997
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,68
|840.001.497
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.161.606.204
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,25
|2.942.602.766
|% 4,97
|
|AKBNK
|8,66
|1.347.051.484
|% -0,69
|
|SISE
|19,39
|2.618.232.377
|% 0,00
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0824
|15,0953
|% 1,01
|
|Euro
|15,8781
|15,8950
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,5797
|18,6729
|% 1,08
|
|Frank
|15,1490
|15,2403
|% 0,65
|
|Riyal
|4,0207
|4,0408
|% 1,24
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,92
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.200
|-4,00
|
|Tam
|6.090
|6.245
|9,53
|
|Yarım
|2.943
|3.021
|4,60
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,75
|
Seans Raporu
17:25
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