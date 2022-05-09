***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 17:10
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027843
BIST
17:502.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,07
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:5015,1025
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1575
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:5015,9240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1498
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:50903,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,17
|Açılış
|: 902,90
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:48
|KAPLM
|91,30
|74.408.878
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.159.702
|% 10,00
|
|BOSSA
|52,50
|17.067.843
|% 9,97
|
|SMRTG
|22,52
|315.846.787
|% 9,96
|
|YUNSA
|30,46
|63.965.002
|% 9,96
|
|DEVA
|36,08
|151.694.362
|% -8,98
|
|TDGYO
|7,20
|4.230.597
|% -7,10
|
|PAMEL
|104,80
|7.016.810
|% -6,43
|
|SANEL
|5,28
|3.326.420
|% -5,38
|
|AYES
|21,26
|383.639
|% -5,26
|
|THYAO
|42,38
|3.292.742.149
|% 0,00
|
|KRDMD
|16,25
|3.009.256.434
|% 4,97
|
|SISE
|19,35
|2.707.357.420
|% -0,21
|
|EREGL
|33,44
|2.031.775.486
|% 1,52
|
|TUPRS
|246,50
|2.026.220.938
|% -3,41
|
|EKGYO
|2,67
|854.998.370
|% -0,74
|
|YKBNK
|4,87
|1.212.984.279
|% 0,62
|
|KRDMD
|16,25
|3.009.256.434
|% 4,97
|
|AKBNK
|8,66
|1.386.134.120
|% -0,69
|
|KARSN
|5,49
|766.483.921
|% 0,92
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0960
|15,1046
|% 1,07
|
|Euro
|15,9026
|15,9260
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,5143
|18,6071
|% 0,72
|
|Frank
|15,0935
|15,1844
|% 0,28
|
|Riyal
|4,0099
|4,0300
|% 0,97
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-21,76
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-3,16
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,88
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|-0,15
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,91
|
Seans Raporu
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