***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 13:38
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028226
BIST
13:502.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 21,52
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:5015,2583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1733
|Açılış
|: 15,2930
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2597
En Düşük
15,0772
13:5016,1431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2020
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:50911,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 11,83
|Açılış
|: 911,11
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:49
|PKENT
|229,40
|68.343.049
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.221.761
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.460.010
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|27.469.567
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|10.143.768
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,78
|49.491.339
|% -9,63
|
|GMTAS
|3,03
|19.341.752
|% -8,18
|
|AKSGY
|2,16
|23.677.290
|% -6,49
|
|KARSN
|5,12
|518.548.531
|% -6,23
|
|SISE
|19,63
|1.626.989.781
|% 1,92
|
|THYAO
|42,60
|1.492.596.829
|% 0,71
|
|KRDMD
|16,53
|1.465.908.316
|% 1,22
|
|EREGL
|34,14
|1.197.771.486
|% 1,85
|
|ASELS
|24,26
|1.185.977.517
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,83
|900.264.348
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|620.413.190
|% 0,00
|
|KARSN
|5,12
|518.548.531
|% -6,23
|
|DOHOL
|3,76
|349.359.511
|% 1,90
|
|AKBNK
|8,69
|803.354.467
|% 0,35
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2497
|15,2571
|% 1,14
|
|Euro
|16,1090
|16,1285
|% 1,18
|
|Sterlin
|18,7750
|18,8692
|% 1,25
|
|Frank
|15,2343
|15,3260
|% 0,77
|
|Riyal
|4,0530
|4,0733
|% 1,08
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,41
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,83
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.135
|6.291
|39,29
|
|Yarım
|2.965
|3.043
|19,01
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,79
|