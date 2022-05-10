***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 13:49
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028233
BIST
13:462.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 21,19
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:4615,2592
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1742
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2597
En Düşük
15,0772
13:4616,1324
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1913
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:46911,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 11,84
|Açılış
|: 911,11
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:46
|PKENT
|229,40
|68.260.465
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.199.836
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.455.552
|% 9,90
|
|DENGE
|2,02
|27.071.088
|% 9,19
|
|SELVA
|15,82
|10.134.054
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,80
|49.172.194
|% -9,56
|
|GMTAS
|3,05
|19.156.211
|% -7,58
|
|AKSGY
|2,16
|23.638.324
|% -6,49
|
|KARSN
|5,11
|513.147.799
|% -6,41
|
|SISE
|19,62
|1.620.450.081
|% 1,87
|
|THYAO
|42,60
|1.480.887.995
|% 0,71
|
|KRDMD
|16,52
|1.460.484.071
|% 1,16
|
|EREGL
|34,14
|1.194.960.961
|% 1,85
|
|ASELS
|24,24
|1.172.457.690
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,83
|899.536.272
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,87
|619.411.453
|% 0,21
|
|KARSN
|5,11
|513.147.799
|% -6,41
|
|AKBNK
|8,69
|801.325.715
|% 0,35
|
|DOHOL
|3,75
|340.365.154
|% 1,63
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2528
|15,2592
|% 1,15
|
|Euro
|16,1060
|16,1324
|% 1,20
|
|Sterlin
|18,7786
|18,8728
|% 1,27
|
|Frank
|15,2396
|15,3314
|% 0,80
|
|Riyal
|4,0520
|4,0723
|% 1,06
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,08
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,79
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.134
|6.290
|38,06
|
|Yarım
|2.965
|3.043
|18,41
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,96
|