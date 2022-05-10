***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 13:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028235
BIST
13:532.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 19,85
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:5315,2659
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1809
|Açılış
|: 15,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2659
En Düşük
15,0772
13:5316,1302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1891
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:53910,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 11,59
|Açılış
|: 910,86
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:51
|PKENT
|229,40
|68.329.285
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.214.260
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.458.080
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|27.409.371
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|10.143.768
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,76
|49.382.919
|% -9,70
|
|GMTAS
|3,04
|19.329.748
|% -7,88
|
|AKSGY
|2,16
|23.669.296
|% -6,49
|
|KARSN
|5,12
|518.308.183
|% -6,23
|
|SISE
|19,62
|1.623.914.955
|% 1,87
|
|THYAO
|42,58
|1.488.004.685
|% 0,66
|
|KRDMD
|16,52
|1.462.278.136
|% 1,16
|
|EREGL
|34,12
|1.196.678.418
|% 1,79
|
|ASELS
|24,26
|1.179.382.799
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,83
|899.866.588
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,87
|620.233.067
|% 0,21
|
|KARSN
|5,12
|518.308.183
|% -6,23
|
|DOHOL
|3,76
|349.350.900
|% 1,90
|
|AKBNK
|8,69
|802.909.925
|% 0,35
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2505
|15,2577
|% 1,14
|
|Euro
|16,1063
|16,1245
|% 1,15
|
|Sterlin
|18,7766
|18,8708
|% 1,26
|
|Frank
|15,2346
|15,3264
|% 0,77
|
|Riyal
|4,0527
|4,0730
|% 1,07
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|3,92
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,51
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.127
|6.283
|30,81
|
|Yarım
|2.961
|3.039
|14,90
|
|Çeyrek
|1.485
|1.520
|7,45
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,01
|