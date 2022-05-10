***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.05.2022 13:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028238
BIST
14:042.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 17,52
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
14:0415,2586
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1736
|Açılış
|: 15,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2625
En Düşük
15,0772
14:0416,1386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1975
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
14:04911,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,31
|Açılış
|: 911,58
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler14:04
|PKENT
|229,40
|68.477.936
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.276.538
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.417.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.463.411
|% 9,90
|
|DENGE
|2,01
|28.772.397
|% 8,65
|
|GMTAS
|2,97
|20.738.203
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,68
|53.168.220
|% -9,99
|
|SELVA
|15,82
|10.266.199
|% -9,96
|
|AKSGY
|2,16
|24.768.924
|% -6,49
|
|KARSN
|5,14
|536.187.176
|% -5,86
|
|SISE
|19,64
|1.648.118.872
|% 1,97
|
|THYAO
|42,52
|1.533.232.196
|% 0,52
|
|KRDMD
|16,50
|1.517.400.315
|% 1,04
|
|EREGL
|34,12
|1.219.837.937
|% 1,79
|
|ASELS
|24,16
|1.213.230.049
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,83
|930.205.174
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|646.420.242
|% 0,00
|
|KARSN
|5,14
|536.187.176
|% -5,86
|
|DOHOL
|3,74
|357.029.500
|% 1,36
|
|AKBNK
|8,70
|821.748.450
|% 0,46
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2516
|15,2586
|% 1,15
|
|Euro
|16,1202
|16,1386
|% 1,24
|
|Sterlin
|18,7869
|18,8811
|% 1,31
|
|Frank
|15,2562
|15,3481
|% 0,91
|
|Riyal
|4,0556
|4,0760
|% 1,15
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,08
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,79
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.134
|6.290
|38,06
|
|Yarım
|2.965
|3.043
|18,41
|
|Çeyrek
|1.487
|1.521
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,96
|