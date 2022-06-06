***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.06.2022 15:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034840
BIST
15:392.645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 43,78
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
15:3916,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1807
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5965
En Düşük
15,9954
15:3917,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2490
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
15:39988,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 11,03
|Açılış
|: 988,23
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler15:39
|RYSAS
|8,25
|53.994.942
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.164
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,44
|39.879.811
|% 9,90
|
|FLAP
|4,11
|41.718.848
|% 9,89
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,63
|93.085.271
|% -5,96
|
|SANFM
|33,68
|11.807.213
|% -3,61
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|26,00
|3.903.165
|% -2,84
|
|THYAO
|47,70
|3.162.158.233
|% -0,58
|
|SASA
|43,82
|3.145.755.314
|% -0,18
|
|SISE
|21,76
|2.054.568.782
|% 4,51
|
|AKBNK
|8,86
|1.660.883.985
|% 1,14
|
|EREGL
|35,16
|1.207.961.519
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,87
|829.275.753
|% 3,24
|
|ODAS
|2,98
|771.391.195
|% 6,43
|
|AKBNK
|8,86
|1.660.883.985
|% 1,14
|
|DOHOL
|4,10
|747.453.946
|% 4,06
|
|YKBNK
|4,91
|763.867.249
|% 1,45
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5897
|16,5950
|% 1,10
|
|Euro
|17,8119
|17,8458
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,7607
|20,8649
|% 1,58
|
|Frank
|17,1600
|17,2634
|% 1,00
|
|Riyal
|4,4096
|4,4317
|% 1,07
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|1,38
|
|Altın Gr.
|989
|990
|12,36
|
|Cumhuriyet
|6.584
|6.685
|57,00
|
|Tam
|6.551
|6.714
|47,63
|
|Yarım
|3.166
|3.248
|23,04
|
|Çeyrek
|1.588
|1.624
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,35
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,10
|
Seans Raporu
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